Порошенко считает неприемлемой капитуляцию Киева в Донбассе

Украина сделает все, чтобы в Донбасс пришел мир, но это не значит, что нужно «сдавать свою землю», заявил президент Незалежной Петр Порошенко.

В ходе поездки в Ивано-Франковскую область украинский лидер рассказал, что рассматривает все варианты развития на юго-востоке страны, кроме двух «крайностей». Речь идет о капитуляции Киева и военном наступлении на самопровозглашенные республики. Порошенко заверил, что ему не нужны смерти «миллионов украинских героев».

С другой стороны, он уверен, что подходящим решением в Донбассе станет миротворческая миссия ООН.