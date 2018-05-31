Прокуратура должна контролировать соблюдение прав бизнеса, заявил Путин

Президент России Владимир Путин требует от прокуратуры постоянно контролировать соблюдение прав и интересов российских бизнесменов.

Кроме того, президент призвал прокуратуру контролировать своевременность всех социальных выплат. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на церемонии представления офицеров и прокуроров, получивших назначения на высшие должности и высшие воинские звания, в четверг.

Кроме того, глава государства рассчитывает на повышение качества работы сотрудников Следственного комитета РФ.