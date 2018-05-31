Российские химики изобрели гель, который находит бомбы

Открытие принадлежит сотрудникам химфака МГУ. Они создали пористый гель, который изменяет оптические свойства, если взрывчатое вещество находится рядом.

Гель реагирует на присутствие толуола или других веществ, имеющихся в составе взрывчатки. Сотрудники кафедры создали гель под руководством профессора Леонида Кустова. В качестве исходных материалов использовались ионы железа и нафталиндикарбоновая кислота.

Авторы отмечают, что гель можно применять не только для обнаружения взрывчатки, но вообще для широкого спектра веществ.