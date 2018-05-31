Путин поручил Росгвардии гарантировать безопасность и порядок

Подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке, подчеркнул глава государства Владимир Путин.

В ходе церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам президент России отметил, что на Федеральной службе войск Национальной гвардии лежит особая ответственность.

Глава РФ напомнил, что в текущем году исполняется 300 лет российской полиции. Путин поздравил сотрудников полиции с этой датой и подчеркнул важность повышения раскрываемости преступлений, контроля над миграционными потоками, а также отметил необходимость усилить борьбу с оборотом наркотиков.