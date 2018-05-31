Путин поручил МЧС усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей
Нарушителей правил безопасности в таких местах следует строго наказывать, уточнил российский лидер Владимир Путин, обращаясь к новому главе МЧС Евгению Зиничеву.
Президент подчеркнул, что контроль за эксплуатацией объектов с массовым пребыванием людей - главная задача нового министерства. Особенное внимание также следует уделить пожарной безопасности в общественных местах. Тех же, кто халатно относится к своим обязанностям, надо строго наказывать.