Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов
Необходимо системно бороться с терроризмом и экстремизмом, отметил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, органам государственной безопасности нужно последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористов. Путин напомнил, что перед сотрудниками ФСБ РФ стоит большой комплекс задач в сфере противодействия боевикам террористических группировок.
«Количество преступлений террористической направленности в последние годы сократилось», — подчеркнул Владимир Владимирович.