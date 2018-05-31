Около 480 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Порядка 480 тысяч обращений зарегистрировано к Прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Россия 24».

Прямая линия состоится 7 июня. Президент традиционно ответит на вопросы россиян в прямом эфире.

Вопросы можно задать по телефону, посредством SMS или социальных сетей. Также можно присылать видеообращения.

Россияне обратятся к Путину не только с вопросами, но и с предложениями и идеями. Много вопросов поступает из-за рубежа.