Выводы по MH17 основаны на сомнительных сведениях, считает Лукашевич
Расследование международной следственной группы по крушению MH17 основано на сомнительной информации из соцсетей, реальных доказательств не приводится.
Об этом сообщил в четверг постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета.
Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения авиалайнера в 2014 году. Как считает международное следствие, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС.