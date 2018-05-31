Путин высоко оценил уровень подготовки российской армии

Вооруженные силы России надежно обеспечивают безопасность нашей страны и глобальный баланс в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг лидер встретился с высшими офицерами и прокурорами, которых назначили на высшие должности. Путин подчеркнул, что нынешняя подготовленность и оснащенность Вооруженных сил страны находится на высоком уровне. Российская армия - залог надежной защиты суверенитета и целостности страны, а также мирового баланса.

Тем не менее, напомнил президент, необходимо помнить о поставленных на будущее задачах. В частности, об укреплении ядерной триады, совершенствовании ВКС и ВМФ, а также о сбалансированном развитии всех видов и родов войск.