Шойгу: Обстановка в Сирии улучшается

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об этом во время встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

Глава российского Минобороны отметил, что улучшение обстановки связано с освобождением южного района Дамаска от террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Также ситуация нормализуется благодаря примирению боевиков в Восточной Гуте и Хомсе.

На территориях, контролируемых властями Сирии, создаются условия для возвращения граждан домой и ведения мирной жизни. Во многих места налажены электроснабжение, подача воды, доставляется продовольствие.