Жители Тагила выбрали губернатора Колымы и больше не будут

С Носовым осталась Магаданская область. Выборы мэра в Тагиле теперь отменят. Но это не имеет значения, градоначальником станет Пинаев, убежден сенатор Россель.

Нижний Тагил пополнил список городов, где не будет прямых выборов мэра. Комитет свердловского Заксобрания по региональной политике и местному самоуправлению 31 мая поддержал законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямого избрания главы администрации промышленного и культурного центра Урала.

Председатель комиссии Михаил Ершов напомнил, что Нижний Тагил оставался единственным в регионе городом, где сити-менеджера выбирало население. Депутаты объяснили, что практика общероссийская. С недавнего времени мэров назначают на конкурсной основе не только в Свердловской области, но и в других городах страны.

Первый губернатор Свердловской области, а ныне член Совфеда от региона Эдуард Россель в отмене прямых выборов нижнетагильского градоначальника проблемы не видит. Исполняющего обязанности главы города Владислава Пинаева называет «толковым человеком» и уверен, что тот справится не хуже избранного Сергея Носова, который уехал на повышение руководить Магаданской областью.

«Тагилу повезло. Там можно назначать и выбирать, любые варианты, а мэром все равно будет Пинаев», - убежден сенатор.

Временный глава Тагила - чиновник с опытом. В областное министерство промышленности пришел в 2005 из бизнеса. За семь лет прошел путь от начальника отдела до руководителя ведомства. И, как уверяет Россель, далек от популизма.

«Сейчас бывает, что человек опыта не имеет, а хорошо владеет словом. У него это все гладко идет, а когда сядет за стол не знает, что делать. Мэр города – это очень серьезная должность. Там должен быть подготовленный человек, а не просто желающий туда попасть. Пинаев удачная кандидатура. Я его в свое время выращивал, знаю его хорошо. И теперь сам бог велел его избрать. Справится без сомнений», - поделился мнением Россель.

Владиславу Пинаеву 49 лет. Он уроженец города Асбеста Свердловской области. С марта 2014 года занимал должность первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила.

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин полагает, что тренд на отмену мэрских выборов вызван опасениями федеральной власти из-за конфликтов между руководством областных центров и губернаторами. Примеров тому достаточно. Долгое время враждовали теперь уже бывшие мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов и губернатор региона Валерий Шанцев. В арену политических баталий превратился Приморский край из-за конфликта экс-губернатора Владимира Миклушевского и бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. И так далее. Конфликты вспыхивали, тлели и редко угасали в разных субъектах страны.

«Федеральный центр принял решение, что формирование единой централизованной системы власти – это самый простой способ снять конфликты. – рассуждает Колядин. – Я, как политолог, это считаю неверным. Прямое избрание мэра позволяет включить в эти процессы местных жителей. Избранный мэр ориентируется не только на своего начальника, но и на электорат, на которого он работает и обязан выполнять взятые на себя на выборах обязательства. Губернатор всегда может сказать, если что-то идет не так. Видите, у вас на территории сложности, но вы сами виноваты. Сами выбирали этого мэра».

Изъяны выстраиваемой вертикали власти в регионах видит и политолог Юлия Стрелкова. Добавляя ответственности региональным властям, отмена мэрских выборов отбирает у партий возможность протестировать политика в борьбе.

«Включение глав муниципалитетов в партийную вертикаль, с одной стороны - способствует снижению конфликтов в локальных отношениях, с другой - отрицательно влияет на уровень политической конкуренции в регионе. Среди сити-менеджеров почти нет представителей других партий, кроме «Единой России», - отметила политолог.

По статистике 40% назначаемых сити-менеджеров являются бизнесменами. Их продвижение во власть грозит «сращиванием» власти и бизнеса, что обычно приводит к клиентизму на местах, считает Стрелкова. Впрочем прямые выборы также не исключают такой возможности.