Предполагаемому организатору покушения на Бабченко предъявили обвинение в терроризме

Об этом сообщило агентство «Украинские новости».

Отмечается, что задержанный еще не ознакомлен с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Ранее защита обвиняемого назвала ситуацию «неэстетичной провокацией» и заявила о давлении со стороны следствия.

Во вторник киевская полиция сообщила, что Бабченко застрелили в подъезде. Спустя день СБУ заявила, что журналист жив, а происшествие стало инсценировкой для предотвращения его убийства. В ходе пресс-конференции Бабченко вышел к журналистам.

Как указал Грицак, следствие считает, что организатором покушения является гражданин Украины, его уже задержали.