Росконтроль советует людям отказаться от дешевого сыра

Исследования показывают, что минимально возможная розничная цена на сыр из натурального молока составляет 420 рублей за килограмм. Все остальное, вероятнее всего, - сырный или сыроподобный продукт.

Об этом говорится в исследовании Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль».

Уровень фальсификата среди сыров в России к настоящему моменту достиг 65%. Из 59 проверенных образцов в 38 молочный жир заменяли на пальмовое масло, а также гидрогенизированный растительный или говяжий жир. Проверку не прошли продукты 12 производителей в ценовой категории от 270 до 450 рублей: «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

Материалы проверки направили в Роспотребнадзор.