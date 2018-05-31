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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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14:28   31 Мая 2018
Весь мир
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Литва предоставляла ЦРУ здание для секретной тюрьмы — ЕСПЧ

Литва предоставляла ЦРУ здание для секретной тюрьмы — ЕСПЧ

Недалеко от Вильнюса содержали до восьми террористов с февраля 2005 года по март 2006, говорится в решении Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ подтвердил, что литовские чиновники предоставили Центральному разведывательному управлению США здание для секретной тюрьмы. Страсбургский суд проверил информацию разных источников и изучил доклад Комитета Сената США о пытках ЦРУ, который выпустили в декабре 2014 года, передает РИА Новости.

«Литва размещала секретную тюрьму ЦРУ», — отмечается в решении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#еспч #литва #цру #вильнюс
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