Литва предоставляла ЦРУ здание для секретной тюрьмы — ЕСПЧ

Недалеко от Вильнюса содержали до восьми террористов с февраля 2005 года по март 2006, говорится в решении Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ подтвердил, что литовские чиновники предоставили Центральному разведывательному управлению США здание для секретной тюрьмы. Страсбургский суд проверил информацию разных источников и изучил доклад Комитета Сената США о пытках ЦРУ, который выпустили в декабре 2014 года, передает РИА Новости.