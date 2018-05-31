Бойцы ВСУ обстреляли колонну автомобилей СММ ОБСЕ и МЧС ДНР

Инцидент произошел в четверг утром неподалеку от Донецкой фильтровальной станции.

Об этом рассказал представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Колонна двигалась в направлении Ясиноватой, когда из одного блиндажа ВСУ вышел украинский военный и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по автомобилям МЧС. Никто, к счастью, не пострадал.

Сейчас сотрудники МЧС проводят противоминные работы, чтобы обезопасить проезд к фильтровальной станции для наблюдателей ОБСЕ.