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14:03   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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Бойцы ВСУ обстреляли колонну автомобилей СММ ОБСЕ и МЧС ДНР

Бойцы ВСУ обстреляли колонну автомобилей СММ ОБСЕ и МЧС ДНР

Инцидент произошел в четверг утром неподалеку от Донецкой фильтровальной станции.

Об этом рассказал представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Колонна двигалась в направлении Ясиноватой, когда из одного блиндажа ВСУ вышел украинский военный и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по автомобилям МЧС. Никто, к счастью, не пострадал.

Сейчас сотрудники МЧС проводят противоминные работы, чтобы обезопасить проезд к фильтровальной станции для наблюдателей ОБСЕ.

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Автор: Юлия Халус
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