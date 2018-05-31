Телефон скорой помощи в Симферополе не работает из-за кражи кабеля
Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что в Симферополе скорая помощь временно не принимает вызовы по номеру «103». Причиной этого стала кража телефонного кабеля.
Жителям города рекомендуют использовать номер «112», либо звонить на подстанцию скорой помощи или в больницы.
Специалисты «Крымтелекома» обещают восстановить связь в течение ближайшего времени.
В местном МВД сообщили, что кабель похитили из колодца, где проложена телефонная связь, на улице Аральской. На данный момент правоохранители ищут хулиганов. Сумма ущерба пока неизвестна.