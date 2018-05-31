«Желтый» уровень погодной опасности сохранится в Москве до субботы
Соответствующая прогностическая карта появилась на официальном сайте Гидрометцентра.
Ведомство объявило «желтый» уровень погодной опасности в пятницу, 1 июня в российской столице из-за резкого понижения температуры.
«Погода потенциально опасна», — отметили специалисты.
Как сообщает РИА Новсти, в четверг после усиления ветра в Москве шесть человек, среди которых двое детей, обратились к врачам. Жизни пострадавших ничего не угрожает.