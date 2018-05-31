Пассажиров «Аэрофлота» не пустили на рейс без объяснения причин

Инцидент произошел в ночь на 31 мая в Шереметьево. Самолет отправлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

ФБА «Экономика сегодня» пообщалось с пассажирами, имевшими все необходимые документы для вылета и вовремя пришедшими на посадку. Выяснилось, что сотрудник, работающий либо в «Аэрофлоте», либо в самом аэропорте, решил не пускать шестерых человек, заявив, что нет автобуса для доставки на борт самолета.

Пассажирам предложили подождать. Клиенты стояли, пока посадка не завершилась, после чего сотрудник сообщил, что ничем не может помочь. Он убрал свой бейдж, когда его попросили назвать фамилию и имя и удалился.

Клиенты «Аэрофлота» позвонили в компанию и администрации аэропорта. Последние начали отсылать пассажиров к перевозчику. Авиакомпания же просила людей разбираться со служащими воздушной гавани. Ожидание в зоне вылета затянулось на два часа. Представители «Аэрофлота» так и не явились. Клиентам пришлось разыскивать сотрудников компании самостоятельно.

Спустя четыре часа поисков и телефонных разговоров сотрудник «Аэрофлота» связался с потерпевшими и попросил тех оставить письменную жалобу на сайте компании. И все. Людям пришлось самим добираться до пункта назначения, да еще и доплачивать.