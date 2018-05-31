Кадровых изменений в регионах 31 мая не планируется — Песков
Президент России Владимир Путин в четверг продолжил заниматься региональными проблемами, однако никаких кадровых решений принимать не собирается.
Об этом 31 мая журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее на этой неделе Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тюменской, Магаданской и Амурской областей, а также Алтайского края, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Их предшественники подали в отставку и заняли другие должности.