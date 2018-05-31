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13:45   31 Мая 2018
Россия
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Улюкаева отправили в колонию

Улюкаева отправили в колонию

Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, которого ранее суд приговорил к восьми годам лишения свободы за взятку, этапирован в колонию для отбытия срока.

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Улюкаев этапирован в колонию», — заявил собеседник агентства, не уточнив название учреждения, так как эта информация доступна только членам семьи осужденного.

Мосгорсуд 12 апреля этого года рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-главе МЭР, а также утвердил назначенный ему срок лишения свободы и штраф в размере 130 миллионов рублей. В этот же день решение вступило в законную силу.

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Автор: Олег Королев
#суд #россия #мэр #улюкаев #колония
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