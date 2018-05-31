Улюкаева отправили в колонию

Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, которого ранее суд приговорил к восьми годам лишения свободы за взятку, этапирован в колонию для отбытия срока.

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Улюкаев этапирован в колонию», — заявил собеседник агентства, не уточнив название учреждения, так как эта информация доступна только членам семьи осужденного.

Мосгорсуд 12 апреля этого года рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-главе МЭР, а также утвердил назначенный ему срок лишения свободы и штраф в размере 130 миллионов рублей. В этот же день решение вступило в законную силу.