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14:11   31 Мая 2018
Россия
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Конфликт с Яшиным, британские дипломаты и другие события из жизни Гудкова

Конфликт с Яшиным, британские дипломаты и другие события из жизни Гудкова

Еще вчера блогер Дмитрий Гудков, позиционирующий себя как политик, призывал «оппозиционеров» объединяться в альянсы, дружить и двигаться к новым победам.

Однако сам лично подтвердить дружелюбный настрой не смог.

Так, в популярном мессенджере Гудков выложил обращение к главе совета депутатов Красносельского района Москвы Илье Яшину, в котором в экспрессивной манере отказался от предложенных ему ранее условий, напомнил о ситуации с праймериз и посетовал на выдвинутые ему ультиматумы. Также блогер напомнил Яшину, что помогал ему и поддерживал на выборах и предложил свой вариант развития событий.

Конфликт с Яшиным, британские дипломаты и другие события из жизни Гудкова

Напомним, суть конфликта «оппозиционеров» – выборы столичного мэра, назначенные на сентябрь. Оба не против стать кандидатами. Уступать друг другу Гудков и Яшин не хотят, поэтому речи о решении вопроса мирным путем не ведется. В таких условиях дружеские отношения «оппозиционеров» традиционно скатились к конфликтам.

Люди, недавно считавшиеся соратниками, стали в открытую мешать друг другу: Гудков предложил систему проведения праймериз, по которой у Яшина нет шансов пройти в кандидаты, а блогер, в свою очередь, решил использовать в этой схватке «тяжелую артиллерию» - активиста Алексея Навального. Вот такие «крепкие» альянсы выходят у тех, кто называет себя «оппозиционерами».

Ранее Гудков заверял: «В 2019 году – в Мосгордуму, в питерский ЗакС», «В 2021 – и до Думы доживем», однако выбрал странную политическую стратегию: отсутствие реальных дел, планов и программ.

Ко всему этому добавляется его неприкрытое русофобство: память о Великой Победе блогер называет «лежалым прошлым», ездит по сомнительным «форумам» и встречам. Последняя - «с британскими дипломатами по просьбе посольства с целью наладить дипломатические отношения России с миром».

Конфликт с Яшиным, британские дипломаты и другие события из жизни Гудкова

Такая непоследовательность Гудкова вызывает недоумение – зачем он сначала делает ставку на имидж русофоба, а потом планирует заниматься политикой в России?

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #праймериз #гудков #яшин #выборы мэра москвы
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