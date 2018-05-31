«Бунт мамочек»: В Шушарах митингуют против нехватки детсадов и школ

На юге Петербурга в поселке Шушары прошел митинг под названием «Бунт мамочек». Родители и дети пришли на главную площадь, чтобы потребовать от местных властей исполнения обещаний.

В поселке насчитывается всего три детских садика и две школы. В сентябре 2018 года планировалось открытие нового садика на 320 мест, однако строительство еще даже не началось.

Здесь проживают порядка 20 тысяч человек по официальным данным. По факту — минимум 30 тысяч. Одна из мам, Светлана Пагова, поделилась в комментарии Федеральному агентству новостей своими переживаниями.

Ее семья встала на очередь в детсад в 2014 году, однако дело особо не движется. Власти утверждают, что все идет в порядке распределения очереди. МФЦ оповестило, что детей Светланы поставили на очередь уже на следующий год.