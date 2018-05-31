Говорить о встрече Путина и лидера КНДР преждевременно — Песков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще не делал обстоятельного доклада о визите в Пхеньян, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, поэтому преждевременно говорить о встрече российского лидера Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Представитель Кремля добавил, что глава МИД РФ передал председателю ТПК послание Путина, но не уточнил содержание.
«Пока рано об этом говорить», — сказал Дмитрий Сергеевич.