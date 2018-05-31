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13:19   31 Мая 2018
Россия
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Кремль: Киев должен объяснить обвинения в адрес РФ по делу Бабченко

Кремль: Киев должен объяснить обвинения в адрес РФ по делу Бабченко

Иначе украинские власти будут выглядеть, как британские коллеги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник МВД Украины сообщило, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Сведения быстро распространились в СМИ, в сети появился фоторобот подозреваемого. Власти Украины заявили, что к преступлению могут быть причастны российские спецслужбы.

В среду «убитый» журналист пришел на пресс-конференцию СБУ, на которой глава ведомства Василий Грицак поздравил его с «третьим рождением».

Он уточнил, что Службу безопасности страны заранее проинформировали о готовящемся покушении на журналиста, поэтому ведомство решило предотвратить убийство. Грицак заявил, что заказчиком является украинец, якобы завербованный спецслужбами РФ. Сам Бабченко отметил, что СБУ готовили операцию два месяца.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал инсценировку убийства типичным «водевилем по-киевски». Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила пропагандистский эффект истории.

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Автор: Ольга Шпакова
#песков #киев #кремль #политика #сбу #бабченко
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