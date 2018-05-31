Лидер КНДР поинтересовался здоровьем Путина
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном в Пхеньяне в четверг, 31 мая.
Председатель ТПК поинтересовался здоровьем российского коллеги Владимира Путина и передал привет президенту РФ. Министерство иностранных дел России обнародовало видео встречи Сергея Викторовича с лидером КНДР.
«Как здоровье товарища Путина?» — спросил Ким Чен Ын.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил — прекрасное. По его словам, Путин ценит добрые слова, передает Ким Чен Ыну «самые теплые приветы» и желает удачи в крупных начинаниях Корейского полуострова.
#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9— МИД России ???????? (@MID_RF) May 31, 2018