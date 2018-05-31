Новым председателем Мособлизбиркома избрали Эльмиру Хаймурзину
До сих пор она занимала пост зампреда правительства Подмосковья.
Об этом в четверг пишет «Интерфакс».
Кандидатуру Хаймурзиной на пост главы избирательной комиссии Московской области предложил ЦИК РФ. Члены региональной комиссии единогласно согласились с рекомендацией.
Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова 17 мая сложила полномочия по собственному желанию. Она тем не менее осталась в составе комиссии в качестве члена с правом решающего голоса.