Киев поторопился с арестом «Газпрома» в Швейцарии

Решение Стокгольмского арбитража еще не вступило в силу, объясняют эксперты. Визит судебных приставов технический.

«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиардов долларов с «Газпрома» перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременения акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», – написал 30 мая в Facebook Петр Порошенко.

На утро 31 мая СМИ сообщили в визите судебных приставов в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии. Впрочем, никаких арестов имущества или активов, о которых сообщает «Нафтогаз», не было. Компания Nord Stream AG 2 на запрос «Политики Сегодня» пока не ответила. В управлении информации «Газпрома» рассказали, что пока не получали официальных уведомлений о каких-либо ограничительных мер. Если такое случится, компания намерена защищать свои права.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что ситуация с визитом судебных приставов в швейцарский офис Nord Stream лежит в юридической плоскости. До реального ареста дело не дойдет.

«Скорее всего юристы подадут апелляцию на постановление приставов. Пока нет понимания, что именно происходит. А Киев очень часто опережает события и дезинформирует», — сказал Пасечник в комментарии ИА «Политика Сегодня».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что цель «Нафтогаза» — не столько получить деньги с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма, сколько нарушить работу проектов «Северный поток», заблокировать прокачку газа в Европу, чтобы он шел только через Украину.

«Речь, что замораживаются не активы, а доля акций «Газпрома» в компании Nord Stream 2 AG (контрольный пакет акций). То есть «Газпром» не может продать эту долю, заложить в банк для кредита. Но право собственности не меняется, «Нафтогазу» не передается. В управление самой компании тоже никто не вмешивается. «Газпром» как качал газ по «Северному потоку», так и продолжает им управлять. По сути ничего для «Газпрома» не меняется. Подан иск о заморозке активов, который будет оспариваться», — считает Юшков.

Эксперт подчеркнул, что «Нафтогаз» поспешил - судебный процесс не закончен.

«Газпром» оспорил решение арбитража. То есть решение о выплате 2,56 миллиардов долларов не окончательное, а значит взыскивать деньги нельзя. Нескоро закончится история. Судебные тяжбы продолжаются,» — сказал эксперт.

Оба собеседника агентства уверены, что ситуация никак не скажется на строительстве газопровода «Северный поток-2». Юшков подчеркнул, что остальные активы в компании Nord Stream 2 AG принадлежат европейским компаниям и не подпадают под ограничительные меры. Пасечник отметил стабильное финансирование проекта.

«Проект продолжает развиваться. По открытым данным, финансирование со стороны всех участников протекает в стабильном режиме. Планов реализации «Северного потока-2» эта ситуация не меняет», — сказал Пасечник.

В начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиардов долларов США. Арбитры учли ранее присужденную в пользу российской компании сумму по контракту. В итоге «Газпром» оказался должен 2,56 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение из-за процессуальных нарушений и требует расторгнуть контракты с «Нафтогазом».