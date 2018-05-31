Вайно назвал главные проблемы в мировой религиозной сфере

Конференция «Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу» проходит в Москве.

Мероприятие открыл руководитель администрации президента РФ, председатель совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Вайно. Среди актуальных мировых проблем он обозначил соблюдение права на свободу совести и защиту верующих в зоне военных конфликтов.

Организаторами конференции выступили Межрелигиозный совет России, российская ассоциация защиты религиозной свободы и фонд Григория Богослова.

На международное мероприятие прибыли представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма. Также в конференции участвуют представители органов власти и ОБСЕ.

Объединение усилий религиозных организаций является важным условием укрепления мира на планете, также добавил в своем выступлении Вайно.