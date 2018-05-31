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 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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12:55   31 Мая 2018
Россия
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Вайно назвал главные проблемы в мировой религиозной сфере

Вайно назвал главные проблемы в мировой религиозной сфере

Конференция «Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу» проходит в Москве.

Мероприятие открыл руководитель администрации президента РФ, председатель совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Вайно. Среди актуальных мировых проблем он обозначил соблюдение права на свободу совести и защиту верующих в зоне военных конфликтов.

Организаторами конференции выступили Межрелигиозный совет России, российская ассоциация защиты религиозной свободы и фонд Григория Богослова.

На международное мероприятие прибыли представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма. Также в конференции участвуют представители органов власти и ОБСЕ.

Объединение усилий религиозных организаций является важным условием укрепления мира на планете, также добавил в своем выступлении Вайно.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #кремль #религия #общество #вайно #конференция
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