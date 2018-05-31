Климкин заявил, что не знал об инсценировке убийства Бабченко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что искренне говорил о гибели российского журналиста, выступая на заседании СБ ООН в Нью-Йорк.

Об этом он в четверг написал в Facebook.

СМИ 29 мая сообщали, что российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. Глава украинского МИД, комментируя инцидент на съезде Совета Безопасности ООН, предположил, что убийство могли организовать в России. Там якобы уже предпринимали «различные тактики для дестабилизации Украины».

Однако к вечеру 30 мая оказалось, что Бабченко жив. Его смерть инсценировала СБУ, чтобы «предотвратить покушение». Климкин уверяет, что не знал о спецоперации. Однако он рад, что журналист жив.