Путин 1 июня встретится с наследным принцем Абу-Даби

Заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян прилетит в Москву с рабочим визитом в пятницу, 1 июня.

По информации Кремля, российский лидер Путин примет наследного принца Абу-Даби и подпишет декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби. Владимир Владимирович обсудит с Мухаммедом Аль Нахайяном российско-эмиратский диалог, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие стран.

Также президент РФ и наследный принц Абу-Даби обсудят международную и региональную повестки дня, отметили в Кремле.