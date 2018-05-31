Военный эксперт: Российские самолеты остаются «невидимыми» для противников

Истребитель пятого поколения Су-57 нескоро заменит Су-35 в Воздушно-космических силах России, уверены американские военные аналитики. Однако российский военный эксперт напомнил, что самолеты успели показать себя в Сирии.

Американское издание The National Interest считает Су-35 самым мощным российским самолетом, который способен наносить удары по наземным целям. Именно поэтому эксперты полагают, что разработка Су-57 вызывает сомнение: новый истребитель основан на старых системах Су-35, единственное улучшение — планер, позволяющий повысить скрытность летательного аппарата.

Российский военный эксперт Алексей Леонков беседе ФАН объяснил, что истребители Су-35 и Су-57 — это совершенно разные самолеты. По его словам, у самолетов совпадает пилотажная скорость, комплектация вооружения и радиоэлектронного оборудования. Однако на этом сходства заканчиваются — Су-57 разрабатывался по технологии пониженной радиозаметности, композитные материалы корпуса истребителя затрудняют его обнаружение с помощью радиоэлектронных средств.

Эксперт напомнил, что новый истребитель успел показать себя в Сирии: противники узнавали о Су-57 уже после того, как самолеты покинули республику. Их не удалось обнаружить даже американской разведке — истребители «оказались» невидимыми для ВС США.

Сейчас самолеты проходят войсковые испытания, проводится доработка комплекса вооружений. О том, сколько единиц истребителей в итоге закупят для ВКС РФ пока неизвестно, резюмировал Леонков.