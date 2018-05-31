Роскомнадзор защитит радиовещателей от интернет-пиратов
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство станет своевременно реагировать на нарушение прав на интеллектуальную собственность радиовещателей. Об этом сообщила пресс-служба РКН.
По словам Жарова, инструменты антипиратского закона уже применялись радиостанциями для защиты собственных и смежных прав. По решению суда приняты меры по шести ресурсам. Противоправная информация была удалена.
Глава ведомства надеется, что благодаря поддержке Академии Радио компании активнее станут защищать собственные права.