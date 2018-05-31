Украинские журналисты «забыли» о деле Вышинского из-за возможных угроз — СМИ

Тема ареста руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского почти не освещается в этой стране.

Журналисты украинских масс-медиа рассказали RT, почему избегают писать об инциденте с российским журналистом.

Представители местных СМИ убеждены в незаконности ареста Вышинского, однако считают, что любая критическая статья против украинской власти может привести к новой волне репрессий - СБУ также может прийти с обысками, найди карты Украины без Крыма и тому подобное.

Украинские журналисты не хотят объединяться, чтобы дать отпор действиям Киева, а единичные протесты не принесут результата, отметил анонимный источник издания.

Ведущий научный сотрудник РИСИ, специалист по истории восточных славян Олег Неменский выразил мнение, что все украинские СМИ борются за то, чтобы их называли патриотическими изданиями, поэтому негласно считают, что журналисты из России занимаются якобы пропагандой.

В том случае, когда появляются инфоповоды, связанные с российской стороной, оппозиционные украинские СМИ стремятся к тому, чтобы их позиция не выглядела пророссийской.

На Украине господствует «фашистская логика», согласно которой национальные интересы страны выше, чем базовые права человека, подчеркнул эксперт.