Рейтинг доверия россиян возглавили Путин, Лавров и Шойгу — ВЦИОМ

Первое место по-прежнему занимает российский лидер Владимир Путин, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По информации ВЦИОМ, 46,9 процентов опрошенных россиян доверяют Путину. Второе место занял министр обороны Сергей Шойгу с 22 процентами голосов, а 16,2 процентов респондентов ответили, что доверяют главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Антирейтинг доверия политикам возглавил Владимир Жириновский, так решили 32,9 процентов респондентов. 17, 5 процентов россиян не доверяют премьер-министру Дмитрию Медведеву, а 11,8 процентов опрошенных — Геннадию Зюганову.