Председатель Мосгордумы напомнил о толерантности российских болельщиков

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников подчеркнул, что дискриминации не место на российских спортивных мероприятиях.

Об этом чиновник написал в Twitter.

За время проведения Кубка конфедераций не зарегистрировано ни одного случая проявления расизма, заявил Шапошников.

Он добавил, что толерантность граждан России — результат профилактической работы органов государственной власти, общественных организаций и волонтеров, которые активно участвуют в работе по продвижению идей терпимости среди населения.

Кубок конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА проходил в России в 2017 году.