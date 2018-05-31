Пушков: «Убийство» Бабченко может являться частью информационной подготовки к операции в Донбассе

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков не отрицает, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко может быть подготовкой Киева к крупномасштабной операции в Донбассе.

На странице в твиттер политик отметил, что эффект у операции Украины «обратный».

Также Пушков ранее отметил, что Украина гордится тем, что обвела всех вокруг пальца.