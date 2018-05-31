Китай призвал США и КНДР провести встречу лидеров в срок

Запланированный саммит является важной составляющей в урегулировании проблемы Корейского полуострова, заявила представитель МИД Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

Говоря о встрече американского госсекретаря Майка Помпео и зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля, китайский дипломат подчеркнула, что сейчас ситуация на Корейском полуострове вышла из тупика и образовались условия для достижения цели по денуклеаризации.

Ранее стало известно, что что Ким Ен Чхоль прибыл в Нью-Йорк, чтобы обсудить с Помпео подготовку к саммиту США-КНДР.

Встреча американского лидера Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре.