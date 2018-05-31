Евросоюз предрек сложности в создании международной коалиции по Ирану

Посол Европейского союза в США Дэвид О'Салливан сообщил, что выход Соединенных Штатов из иранских ядерных соглашений затрудняет создание международной коалиции решению вопросов, не связанных с ядерной энергетикой.

Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении Белого дома покинуть иранскую ядерную сделку в одностороннем порядке. Позже он заявил, что готов подписать новый договор с Ираном. По его словам, сделка, заключенная в 2015 между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией — неэффективна.

Американский лидер также сообщил о возобновлении санкций против иранских граждан и предприятий.