Пушков: Киев, «воскресив» Бабченко, в итоге обманул сам себя
Сенатор Алексей Пушков на странице в твиттере прокомментировал инцидент с «ожившим» российским журналистом Аркадием Бабченко.
Накануне СБУ сообщила, что журналист на самом деле жив. Инсценировка проводилась в рамках спецоперации.
Пушков отметил, что Киев подобным образом обвел вокруг пальца не только западных политиков и СМИ, пребывающих в шоке, но и самих себя.
То, что главе МИД Литвы, да и почти всем в мире, кажется "непостижимым", является предметом гордости для Киева: мол, как мы удачно всех провели. Но провели в итоге самих себя: даже западные политики и СМИ в шоке от киевского плутовства.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 31, 2018