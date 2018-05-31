Порошенко провозгласил десятилетие украинского языка
Петр Алексеевич подпишет указ во время поездки в Ивано-Франковскую область.
Порошенко провозгласил десятилетие украинского языка. По его словам, в указе пропишут абсолютно четкие шаги, которые необходимо сделать за десять лет. В марте 2018 года президент Украины заявлял о намерении разработать десятилетнюю программу укоренения и укрепления государственного статуса национального языка.
«Я подпишу указ о провозглашении десятилетия украинского языка», — сказал Петр Алексеевич во время молитвенного завтрака в Киеве.