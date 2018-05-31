Сенатор о словах Помпео: Россия всегда выражала готовность решать международные проблемы

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что отношения Вашингтона и Москвы могут нормализоваться, если россияне проявят готовность решать принципиальные для Америки проблемы.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в комментарии RT подчеркнул, что РФ всегда выражала готовность решать международные проблемы. В частности, на Украине и в Сирии. Более того, урегулирование конфликта в Донбассе продвигалось успешно, пока Киев не дистанцировался от своих обязательств.

Он заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, если тот наконец-то подходит к тому, чтобы вести конструктивные переговоры.