Президент России Владимир Путин уверен: музыкальный конкурс объединит звезд эстрады и молодых исполнителей из РФ и других стран.

Глава государства считает проект перспективным начинанием в сфере международного, гуманитарного и культурного сотрудничества.

В приветственном тексте к участникам конкурса, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер поблагодарил организаторов конкурса за то, что они дали детям возможность раскрыть музыкальный талант. Он пожелал конкурсантам успехов и удачи.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» проводится с 2008 года. В конкурсе участвуют дети от 8 до 12 лет.