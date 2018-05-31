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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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11:26   31 Мая 2018
Россия
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Экс-директора курильского рыбокомбината «Островной» осудили условно

Экс-директора курильского рыбокомбината «Островной» осудили условно

Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Сахалину.

«Слава» о Наталье Кашкаровой распространилась после «прямой линии» с главой РФ Владимиром Путиным. Южно-Курильский районный суд признал ее виновной в неправомерных действиях при банкротстве и уходе от уплаты налогов.

Кашкаровой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно. Также судья обязал ее выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей.

Во время «прямой линии» с российским лидером Владимиром Путиным в 2016 году сотрудники рыбного комбината рассказали, что им несколько месяцев не платили зарплату, однако из невыплаченных средств взимали деньги за общежитие.

Путин пообещал исправить ситуацию, вопрос передали в генеральную прокуратуру и Роструд, а также властям региона. Против руководителей предприятия завели ряд уголовных дел, работники завода получили все выплаты.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #общество #курилы #рыбокомбинат #островной
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