МИД РФ обнародовал фото со встречи Лаврова с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter, прикрепив к записи несколько фотографий с переговоров.

????????????????В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России ???????? (@MID_RF) May 31, 2018

Ранее СМИ сообщали о встрече Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР. Пока неизвестно, о чем именно говорили стороны.