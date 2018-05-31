Назарбаев пожизненно возглавит Совбез Казахстана
Соответствующими полномочиями президента страны Нурсултана Назарбаева наделили депутаты. Об этом сообщила пресс-служба парламента Казахстана.
Согласно пресс-релизу, у президента из-за его «исторической миссии» есть право пожизненно стать председателем Совета Безопасности страны. СБ является координирующим конституционным органом государства.
Совбез регулирует политику Казахстана по нацбезопасности и обороноспособности. Преседатель СБ может проводить заседания и совещания, одобрять резолюции.