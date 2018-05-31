Россиян пугает детский алкоголизм и наркомания — ВЦИОМ
Низкий уровень жизни семей с детьми также возглавил список проблем детства, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения по ответам жителей РФ.
По информации ВЦИОМ, 37 процентов участников опроса назвали детский алкоголизм и наркоманию главной угрозой. Еще 22 процента респондентов беспокоит воспитание детей в школах. Восемь процентов россиян волнует детская преступность.
Около половины наших граждан — 44% — говорят, что интересы детей, в первую очередь, защищают родители, семья, бабушки и дедушки, хотя практически треть опрошенных (32%) считают, что этим должно заниматься государство.https://t.co/NFdOWLkJRj pic.twitter.com/RTxy98F4wX— ВЦИОМ (@WCIOM) May 31, 2018