Мы в соц.сетях:
Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

 Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО
Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

 Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО
12:05   31 Мая 2018
Россия
3372

Когда долги не пускают. Что делать, чтобы в последний момент не отказали в выезде

Когда долги не пускают. Что делать, чтобы в последний момент не отказали в выезде

Ограничения в выезде за рубеж судебные приставы считают одной из самых эффективных мер воздействия на должников.

Сегодня 2,3 миллиона россиян не имеют права выезжать за пределы РФ из-за долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), это рекордное число. Ограничение на выезд за рубеж приставы считают одной из самых эффективных мер воздействия на должников. Благодаря ей, с начала 2018 года  взыскано 18,2 миллиарда рублей задолженности, сообщает ТАСС.

Нередко о том, что он невыездной, человек узнает непосредственно перед поездкой. Что делать, чтобы не получить неприятный сюрприз уже в аэропорту?  Корреспондент ИА «Политика Сегодня» задал эти вопросы адвокату, члену Адвокатской палаты Москвы Евгению Ступину.  

— При какой задолженности человек попадает в список невыездных?

— От 30 тысяч рублей. Основание для задолженности может быть любым: это и долги по алиментам, и перед банками и т.д.  Но в список невыездных гражданин включается только на основании судебного решения. 

— Как можно узнать, состоишь ты в «черном списке» или нет?  

— Нужно посмотреть, возбуждено ли в отношении гражданина исполнительное производство. Сделать это можно в соответствующем разделе на сайте ФССП. Если производство возбуждено, то нужно узнавать у приставов, введены ли ограничения на выезд. 

— За какое время до поездки лучше узнавать?

— Лучше проверить все за месяц. Потому что ограничения снимаются не за один день.

— Сколько времени занимает получение разрешения на выезд после погашения долгов?

— Обычно десять дней, но часто этот срок растягивается. В ФССП обещали сократить его до трех дней. Пока никаких новостей по этому поводу я не слышал.

Директор ФССП Дмитрий Аристов на международной конференции «Суд 21-го века: Технологии на службе правосудия» сообщил, что время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга уже сократилось. По словам главного судебного пристава РФ, сейчас служба выдерживает временной интервал в 23 минуты при снятии ограничения на выезд должников, но только после «поступления информации об уплате задолженности по исполнительному производству в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах». 

Когда долги не пускают. Что делать, чтобы в последний момент не отказали в выезде за границу

— Представим ситуацию: человек уже в аэропорту узнает, что он невыездной. Что делать? 

— Сложный случай. Если гражданин едет в отпуск, по турпутевке, например, то тут уже ничего не сделать. Если выезд для экстренного лечения за границей, то можно выйти на приставов и они могут снять ограничение на выезд. Такие исключения есть. Но опять же никаких гарантий, что пропустят. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #долги #фссп #дмитрий аристов #евгений ступин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5865
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2627
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
109
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду