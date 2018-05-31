Когда долги не пускают. Что делать, чтобы в последний момент не отказали в выезде

Ограничения в выезде за рубеж судебные приставы считают одной из самых эффективных мер воздействия на должников.

Сегодня 2,3 миллиона россиян не имеют права выезжать за пределы РФ из-за долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), это рекордное число. Ограничение на выезд за рубеж приставы считают одной из самых эффективных мер воздействия на должников. Благодаря ей, с начала 2018 года взыскано 18,2 миллиарда рублей задолженности, сообщает ТАСС.

Нередко о том, что он невыездной, человек узнает непосредственно перед поездкой. Что делать, чтобы не получить неприятный сюрприз уже в аэропорту? Корреспондент ИА «Политика Сегодня» задал эти вопросы адвокату, члену Адвокатской палаты Москвы Евгению Ступину.

— При какой задолженности человек попадает в список невыездных?

— От 30 тысяч рублей. Основание для задолженности может быть любым: это и долги по алиментам, и перед банками и т.д. Но в список невыездных гражданин включается только на основании судебного решения.

— Как можно узнать, состоишь ты в «черном списке» или нет?

— Нужно посмотреть, возбуждено ли в отношении гражданина исполнительное производство. Сделать это можно в соответствующем разделе на сайте ФССП. Если производство возбуждено, то нужно узнавать у приставов, введены ли ограничения на выезд.

— За какое время до поездки лучше узнавать?

— Лучше проверить все за месяц. Потому что ограничения снимаются не за один день.

— Сколько времени занимает получение разрешения на выезд после погашения долгов?

— Обычно десять дней, но часто этот срок растягивается. В ФССП обещали сократить его до трех дней. Пока никаких новостей по этому поводу я не слышал.

Директор ФССП Дмитрий Аристов на международной конференции «Суд 21-го века: Технологии на службе правосудия» сообщил, что время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга уже сократилось. По словам главного судебного пристава РФ, сейчас служба выдерживает временной интервал в 23 минуты при снятии ограничения на выезд должников, но только после «поступления информации об уплате задолженности по исполнительному производству в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах».

— Представим ситуацию: человек уже в аэропорту узнает, что он невыездной. Что делать?

— Сложный случай. Если гражданин едет в отпуск, по турпутевке, например, то тут уже ничего не сделать. Если выезд для экстренного лечения за границей, то можно выйти на приставов и они могут снять ограничение на выезд. Такие исключения есть. Но опять же никаких гарантий, что пропустят.