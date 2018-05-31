ШОС: Объединение ИГ* и «Аль-Каиды»** — потенциальная угроза безопасности
Возможное объединение террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида» — новая потенциальная угроза безопасности.
Об этом заявил глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Евгений Сысоев в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что потенциальная возможность объединения двух экстремистских организаций в единую сеть существует. Объединенные силы боевиков способны охватить террористическими ячейками многие страны мира, резюмировал Сысоев.
* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.