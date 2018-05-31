Аналитики Moody's оценили влияние ЧМ на российскую экономику

Россия получит только краткосрочную экономическую выгоду от проведения Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2018, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

Большая часть экономических последствий уже ощущается за счет расходов на инфраструктуру, однако даже в этой части эффект ограничен. Инвестиции в мероприятие в 2013-2017 годах составили только один процент от общего объема, отмечается в обзоре об экономических последствиях от ЧМ в России.

Соревнования продлятся месяц и экономические стимулы тускнеют на фоне российской экономики, отметила старший вице-президент и аналитик агентства Кристин Линдоу. По ее словам, в агентстве не считают, что ЧМ-2018 сделает значительный вклад в обширный экономический рост.

Однако Moody's отметило, что городах, где пройдут матчи, произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры. Продовольственные ритейлеры, отели и транспортные компании также ожидает увеличение выручки, однако эффект будет одноразовым, добавили аналитики.