Операция ВСУ под Горловкой завершилась полным провалом — эксперт

Видеозапись уничтожения техники ВСУ под Горловкой накануне появилась в сети. Автор поста в Facebook сообщил, что съемка осуществлялась при помощи дрона. Под видео пояснялось, что были уничтожены полевой склад, две БМП, грузовик и командный пункт.

Активные бои под Горловкой начались полторы недели назад. Украинские СМИ сообщали, что обострение ситуации в регионе связано с решением Киева окружить Донецк. ВСУ намерены занять стратегически важные высоты, чтобы затем войти в Горловку. Город власти страны рассматривают в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Эксперт из фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН пояснил, что Киев постоянно проводит военные провокации перед всеми крупными инфоповодами. К таким случаям аналитик причислил открытие Крымского моста и будущий ЧМ-2018. Киев считает, что на подобные события необходимо ответить, чтобы напомнить о себе западным странам.

Против России же Украина могла осуществить либо мелкие диверсии, либо пиратские операции в прибрежной зоне. Конфликт в Донбассе предполагает уже крупные провокации, тем более что Киев преподносит его как «войну с Россией». Власть все еще надеется на поддержку с Запада. А после изменения формата операции ВСУ в Донбассе Украина осознала, что в регионе необходимо действовать жестче.

Все вышеперечисленное привело к атаке на Горловку, подытожил Простаков. При успешном завершении операции Киев попытался бы занять еще большую территорию. Но агрессия Украины закончилась полным провалом, что не гарантирует прекращения дальнейших провокаций. Эксперт полагает, что Киев предпримет попытку решения проблемы еще более крупными военными операциями.